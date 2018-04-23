Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısı ve 65 günlük bu sürenin olası popülist politikalar için yeterli zaman tanımayacağı beklentisiyle kur ve faizde sert düşüş yaşanmıştı. Dolar/TL 4.20’li seviyelerden 4.01’e kadar gerilemişti. Bugün ise Dolar/TL 4.0654 sevilerinde seyrediyor.

Dolar/TL güne 4.0654/4.0660 seviyesinde başladı. Euro ise 4.99'dan işlem görüyor.

Bankacılar önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalarda belirleyici olacağını TCMB kararı öncesi bugün açıklanacak Nisan ayı tüketici güven endeksinin ve Mart ayı Merkezi yönetim borç stokunun takip edileceğini söylediler.