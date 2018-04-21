Ünlü turizmci aileye gözaltı

Hürriyet- Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper CömertoğluAlanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı.Bu isimlerin yanı sıra Mine Cömetoğlu ve Egemen Çömertoğlu da gözaltına alındı. Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor. Öte yanda, daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.