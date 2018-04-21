Pegasus'tan biletlere erken seçim düzenlemesi

Pegasus Havayolları, 24 Haziran’da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi nedeniyle biletler üzerinde yapılacak değişiklik ve iptal işlemleri için bazı düzenlemelere gidildiğini duyurdu.

DHA/ Pegasus Havayolları’nın internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“24.06.2018 tarihinde gerçekleştirilecek ‘Genel Seçimler’ nedeniyle, 24.06.2018 tarihine kadar alınmış biletlerde, seyahat tarihi 24.06.2018 tarihini kapsayan biletler için değişiklik veya iptal talebi uygulamaları şu şekildedir;

Seyahat tarihi 24 Haziran'ı kapsayan rezervasyonlar için, ceza ücreti alınmadan, varsa yeni düzenlenecek bilet ile arasındaki ücret farkı alınacaktır. 24.06.2018 tarihini kapsayan seyahatler için bilet ücret iadesi kesintisiz gerçekleştirilecektir. Değişiklik ya da iptal talepleriniz için 0888 228 12 12 numaralı çağrı merkezimizi arayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.”