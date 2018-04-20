Şimşek'ten erken seçim açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, erken seçim kararına ilişkin "Seçimleri öne almanın Türkiye'nin beklentilerini iyileştirdiğini düşünüyorum çünkü seçimlerden sonra 2. ve 3. nesil reformlara odaklanabileceğimiz 5 yıllık yeni bir dönem başlayacak" dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının "Bahar Toplantıları" kapsamında ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD Ticaret Odası ve Turkish Heritage Organization iş birliğinde düzenlenen etkinlikte Amerikalı iş adamları ve sivil toplum liderleriyle bir araya geldi.

Katılımcılara Türkiye ekonomisi hakkında ayrıntılı bir sunum yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye ekonomisinin geçen yıl birçok kurumun ve analistin beklentilerini geride bırakarak yüzde 7,4 büyüdüğünü ve bunun G20 ülkeleri arasındaki en hızlı büyüme performansı olduğunu vurguladı.

Hükümetin bu yılki büyüme tahmininin yüzde 5,5 seviyesinde belirlendiğini anımsatan Şimşek, artan yatırımlar, güçlü iç ve dış talep ile yükselen turizm gelirlerinin büyümeyi destekleyeceğini dile getirdi.

"AB İLE KİŞİ BAŞI GELİR FARKI YÜZDE 28 AZALDI"

Türkiye ekonomisinin 2003 yılından bu yana ortalama yüzde 5,7 büyüme kaydettiğini ve bunun satın alma gücüne yansıdığını bildiren Şimşek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki kişi başı gelir farkını son 25 yılda yüzde 28 daralttı. Bu oldukça çarpıcı. Türkiye, bu hızda büyümeye devam ederse, kişi başına düşen gelir bakımından AB ortalamasına 14 yıl içinde ulaşacak. Türkiye, ABD ile arasında bulunan kişi başına gelir farkını ise yüzde 20 azalttı. Bu da güçlü bir performans." ifadelerini kullandı.