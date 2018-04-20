Dolar yeniden yükselişe geçti!

Dolar kuru, son olumlu havanın etkisiyle en fazla 4 seviyesine kadar geri çekildi, ancak bu seviyenin altına inmedi. Dün güne yükselişle başlamasına karşın bir ara 4,0078’i gören kur, bu seviyelerde tutunamadı. Yeniden yükselişe geçen kur, 4,0446’ya kadar çıktı.

Dolar/TL bu sabah saat 07:45 itibariyle 4.0460 seviyesinde yer alırken, euro ise 4.9940'tan el değiştiriyor.

Euro/dolar 1.2340, brent petrol 73.78, altının ons fiyatı da 1342.30 dolardan işlem görüyor.

TL’nin dolar ve euro karşısında çok güçlü görünmese bile haftalık bazda uzun bir aranın ardından gelişmekte olan ülke para birimleri arasında pozitif ayrıştığını belirten analistler, buna karşın genel resimde TL’deki kırılganlığın sürdüğünü düşünüyor.