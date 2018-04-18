Çinli dev o ülkeden çekiliyor

Apple ve Samsung’un ardından dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi konumunda bulunan Huawei, ABD pazarından çekilmeye hazırlanıyor.

The New York Times’ın isimsiz kaynaklarına göre, Çinli teknoloji devi ABD’deki kilit pozisyonlardaki yöneticileriyle yollarını ayırdı. İşten çıkarılanlar arasında, Huawei’nin dış işlerinden sorumlu başkan yardımcısı ve şirketin ABD hükümetiyle ilişkilerini yöneten baş lobicisi William B Plummer’ın da yer aldığı belirtildi.

ABD hükümeti sık sık Huawei’yi Çin hükümeti için ajanlık yapmakla suçluyor ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle şirketin hareket alanını kısıtlıyordu.

Huawei bir süredir geliştirdiği ürünleri ABD’de satmakta zorlanıyor. Ülkenin en büyük telekom operatörlerinden AT&T, Huawei cihazlarını kontratlı olarak sattığı anlaşmayı fes ederken, perakende zinciri Best Buy ise Mate 10 Pro başta olmak üzere hiçbir Huawei ürünü satmayacağını açıklamıştı.

Plummer ve diğer dört Amerikalı yöneticiyle yolların ayrılması, Huawei’nin ABD pazarında çabalamaktan vazgeçtiği şekilde yorumlanıyor. Şirketin başkan yardımcısı Eric Xu, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen analiz toplantısında, “Bazı şeyleri isteklerimiz doğrultusunda değiştiremiyoruz. Bazı şeyleri bıraktığınızda rahatlıyorsunuz.” demişti.

Huawei’nin ABD’de aleyhine çıkarılan yasalar ve iş ortaklarından gördüğü ön yargıyla mücadele etmek yerine dünyanın geri kalanında sürdürdüğü operasyonlarını güçlendirmesi bekleniyor. Xu’nun da dediği gibi, bu şirketin bugünkünden çok daha başarılı olmasını bile sağlayabilir.