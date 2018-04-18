Erken seçim çağrısı, iş dünyasını ikiye böldü

TÜSİAD, erken seçimi doğru bulmadığını açıklarken İstanbul Sanayi Odası erken seçime hazırlıklı olduklarını söyledi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre İş dünyasının gündemi de erken seçim açıklamalarıydı. İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran bu tip dönemlerde gelişmelerin çok hızlı olduğunu belirterek, Türkiye iş dünyasının bunlara hazırlıklı olduğunu görüşünü dile getirdi. Avrupa’daki bir ülkenin 30 yıllık gündeminin Türkiye’de 1 haftada yaşanabildiğini anlatan Dalgakıran, erken seçim olması halinde de insanların işlerine devam edeceğini kaydetti.

"İyi bir karar olabilir"

Bir iş dünyası temsilcisi de erken seçimin iyi bir karar olabileceğini kaydetti. İş dünyasındaki seçim rallisinin bitmek üzere olduğunu söyleyen temsilci, siyasi seçimlerin de yapılmasıyla birlikte 5 yıl boyunca rahat bir şekilde ekonomiye odaklanılabileceğini ifade etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da erken seçim çağrısının siyasiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde seçim ekonomisi uygulamadığını, ancak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin Cumhuriyet tarihi açısından ayrı bir önemi olduğunu belirten Cesur, “Ekonomi belirsizlikleri kaldırmaz. Erken seçim ekonomimiz üzerindeki bu belirsizlik yükünü kaldırır. ASKON olarak Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını yerinde buluyoruz” açıklamasını yaptı.

"Sektör hazırlıklı"

Olası erken seçim açıklamalarının sektöre etkilerini değerlendiren AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta ise, “Her sektör gibi biz de hesabımızı her koşula göre yapıyoruz. Sektörün buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki de beklentileri öne çekme anlamında olumlu etkisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.