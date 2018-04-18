Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte gram altın ve Cumhuriyet altını fiyatları.

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş geçtiğimiz günlerde yerini kısa süreli yatay seyre bıraksa da altın fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. İşte çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum... Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmayı planlayanlar, altın fiyatları konusunda birçok detayı merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan altın fiyatlarındaki yükseliş yerini ufak düşüşlere bıraksa da altın fiyatları yüksek seyrine devam ediyor.



ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları bugün 177 lira bandında ilerliyor. Gram altın 177,27 liradan alınırken 177,33 liradan satılıyor. Çeyrek altın 285,58 lira alınırken 292,04 liradan satılıyor. Cumhuriyet altını ise 1.179,00 liradan alınıp 1.191,00 liradan satılıyor.