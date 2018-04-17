İSTANBUL, (DHA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'ne katılan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, zirvenin çok faydalı olduğunu belirterek, Türk insanı için gayrimenkulün çok önemli olduğunu söyledi. Durbakaym, " Türk insanı kuru ekmek, soğan yiyip ev borcunu ödüyor, vatandaş için tapu çok önemli" dedi.



Zirvede farklı görüşlerin tartışıldığını ve bunun ufuk açıcı olduğunu dile getiren Durbakayım, şu anda hem faiz oranlarının hem de arsa girdi fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı vatandaşın sadece erişebildiği konutları aldığını veya konut alımını ertelediğini söyledi. Durbakayım, şöyle konuştu:



"İnsanlar gıdasından kesip gayrimenkule yatırım yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamları bunu gösteriyor. Yani kuru ekmek soğan yiyip ev borcunu ödüyor. Türk insanı için tapu çok önemli, 'öncelikle başımı sokacağım evim olsun' diyor. 200'ün üzerinde sektörün lokomotifi olduğundan dolayı devlet politikaları da bunu destekliyor, biz de bunun inancı içindeyiz, gayrimenkul sektörü, Türkiye ekonomisi için olmazsa olmazdır. İnsanoğlunun ana gereksinimlerinden ikincisi barınma. Bu barınma ihtiyacını karşılarken vatandaş ya erişilebilir fiyatlarla olana veya erişebildiğini ulaşacak. Şu anda hem faiz oranlarını hem de arsa girdi fiyatlarını yüksek olmasından dolayı insanlar ancak erişebildiği konutları alıyor veya erteliyor öyle bir dönemin içindeyiz."



"ARAZİ FİYATLARINDA ÜST RAKAM OLMASINI İSTİYORUZ"



Arazi geliştirmede kamu payı ödenmemesi, doğal sit alanı olmayan arazilerde proje geliştirmesi ve bu proje geliştirilirken de kendi katma değerini kendi sağlayacağı projeler olması şeklinde önerileri olduğunu ifade eden Durbakayım, " Arsanın değer kazandığı takdirde üst limit belirlenip bunun yükselmemesini istiyoruz. Çünkü Halk GYO ile birlikte yapmış olduğumuz İzmir projesinde girdiğimiz bir rakam vardı daha biz projeye başlamadan arsa değerleri yükseldi. Emlak Konut'un hasılat paylaşım projeleri de ulaşılabilir rakamlardı ancak sonra çok üst rakamlara çıktı. Biz diyoruz ki yapılan ihalelerde üst limit olsun, bu üst limiti geçmesinler. Böylece ihtiyaç sahipleri bu konutlardan faydalansın" dedi.



"YABANCIYA HİTAP EDEN PROJELER OLURSA SATIŞLAR KATLANARAK ARTAR"



Yabancının ev alması için bir takım talepleri olduğunu belirten Durbakayım, "Yabancı yatırımcılar Türkiye'den gayrimenkul alacağı zaman, deniz gören bir ev aldıysa önüne ev yapılmaması veya 17'nci kattan daire alıyorsa belli bir kat kesintisi olup bunun 14'e inmemesi gibi içlerini rahatlatacak kararların alınmasını bekliyor. Yabancıya hitap eden projeler olduğu zaman satışlar katlanarak artacaktır.