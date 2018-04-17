Dolar güne nasıl başladı?

Yeni haftaya başlarken 4.08 seviyelerini gören dolar/TL’de işlemler gün genelinde ise 4.10 civarında gerçekleşti. Rus rublesinin dün de dolar karşısında en zayıf para birimi olması, TL varlıklardaki seyri de olumsuz etkiledi.

Tarihi zirvesini görmesinin ardından yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de bugün veri gündemi, küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmeler izleniyor. Kur bu sabah güne 4.0965 civarında başladı.

Geçen hafta 5.1941 ile tarihi zirveyi gören euro/TL ise aynı saatte 5.0745 seviyesinde bulunuyor.

Kırılganlıkların ve Risklerin ortadan kalmadığına işaret eden analistler, özellikle gelişen ülke piyasalarında huzursuz bir tablonun olduğunu dikkat çekiyor. Kurun 4.10’un üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebileceği belirtiliyor.