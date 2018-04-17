Bütçede dev açık!

Bütçe mart ayında, 3 aylık açığa denk açık verdi. Martta 20.2 milyar lira açık veren bütçenin, ocak-mart dönemi açığı da 20.4 milyar lira oldu.

Mustafa Çakır/ Cumhuriyet- Bütçe mart ayında, 3 aylık açığa denk açık verdi. Martta 20.2 milyar lira açık veren bütçenin, ocak-mart dönemi açığı da 20.4 milyar lira oldu.

Güvenlik ve savunma harcamaları da “örtülü ödenek” harcamaları da arttı. Bütçeden “sosyal amaçlı transferler” kapsamında mart ayında 2.1 milyar lira harcama yapılması dikkat çekti. Vekilin giderinden faize, örtülü ödenekten savunmaya pek çok kalemde büyük artışlar yaşandı.

Maliye Bakanlığı mart ayı ile ocak-mart dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe gider tabloları da yayınlandı. Ortaya çıkan tablo özetle şöyle:

* Savunma-güvenlik harcamaları katlandı: Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları mart ayında 353.6 milyon liraya çıktı.

* “Örtülü ödenek” de arttı: Nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenek” kapsamında yapılan harcamalarda da artış yaşandı. Örtülü şubatta 170.5 milyon lira harcama yapılmıştı. Martta bu harcama 209 milyon liraya çıktı.

* Hava taşıtı da kiralandı: Devlet taşıt, hizmet binası gibi kiralamalar için mart ayında 112.5 milyon lira harcadı. Şubatta hava taşıtı kiralaması için 8.1 milyon lira harcama yapılırken, martta rakamın 21.6 milyon liraya çıkması dikkat çekti.