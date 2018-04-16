Moody's'den FLAŞ Türkiye açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'den yapılan açıklamada "TL'deki değer kaybı Türk bankacılık sektörü için olumsuz" denildi.

Moody's açıklamasında öne çıkan noktalar şöyle:

*TL'de uzun süreli zayıflık, yüksek enflasyon ile bir araya geldiğinde sorunlu kredileri artırabilir

*Türkiye'deki banka kredilerinin %33'ü döviz cinsi; TL'deki değer kaybının devamı döviz geliri olmayan şirketlerin geri ödeme gücünü zayıflatır

*TL'deki değer kaybının enflasyonu artırmasını, şirket kârlılıklarını ve tüketici satın alma gücünü azaltmasını ve nihai olarak sorunlu kredileri artırmasını bekliyoruz

*TL'de devam eden zayıflık Türkiye'nin dış kırılganlıkları ve düşük döviz rezervleri nedeniyle ekonomi açısından sorunlu, kredi notu açısında negatif

*Geçen hafta yapılan resmi açıklamalar yetkililerin TL'deki değer kaybı ile mücadeleye etmeye hazır olduklarına işaret etti

*Ancak bu açıklamaları takiben faiz artırımıyla tedbir almakta gecikilirse tl tekrar baskı altında kalabilir