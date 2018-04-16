Ve 'Tosun' ortaya çıktı!

Fotoğrafta Aydın’ın yanında, Dubai’deki adamlarından birisi de yer alıyor. Lüks otelin gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıkıyor.

Binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, hakkında çıkarılan kırmızı bültenle dünyanın dört bir yanında aranıyor. En son Uruguay ve Arjantin’de görünen Aydın’ın nerede olduğuna dair henüz bir iz yok. Ancak her geçen gün hayatı ve faaliyetleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

TOSUN DUBAİ'DE

Milliyet'in haberine göre, Mehmet Aydın’ın Dubai’nin en lüks otellerinden Atlantis The Palm’da çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Otelin ‘Aquaventure’ adlı su parkında görülen Aydın’ın Dubai'deki adamlarından biriyle su parkında eğlenirken görülüyor. Aydın'ın kaldığı otelin, Dubai’nin en lüks ve pahalı otellerinden biri olduğu belirtilirken, otelin gecelik oda fiyatları 20 bin liraya kadar çıktığı öğrenildi.



10 MİLYON LİRA DEĞERİNDE BITCOIN'İ VAR

Mehmet Aydın’ın bitcoin hesaplarından yaptığı son işlemlere ilişkin detaylara da ulaşıldı. Habere göre, Aydın’ın son işlem yaptığı bitcoin cüzdanında yaklaşık 10 milyon liralık bitcoin olduğu ortaya çıktı. Aydın'ın bu bitcoinleri iki parça halinde yönettiği öğrenilirken, birden fazla hesaptan da Aydın’ın hesabına akış olduğu gözlemlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında son olarak aralarında organizasyonun muhasebeciliğini yapan K.K’nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.