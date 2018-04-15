Dev inşaat firması iflasını istedi

Serdar İnan; 1965 yılından bu yana faaliyet gösteren İnanlar İnşaat'ın kapısına kilit vurulduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan İnan; FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını hatırlatarak; hakkında henüz dava açılmadığını kaydetti.

Şirketin 600 çalışanının bulunduğunu aktaran İnan, çalışanların maaşlarını ilk kez bu ay başı ödeyemeyediklerini açıkladı.

200 milyon liralık borca karşılık Türkiye'de 300 milyon liralık varlığının olduğunu öne süren İnan, şirketin mal varlığının borçları karşılayabilecek seviyede olduğunu kaydetti.

İnan son olarak; şirketin iflasına karar verilecek alacaklılara olan borçların ödenmesini talep etti.