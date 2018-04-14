Dikkat: Pazartesi başlıyor!

Yumurtaya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması 16 Nisan'da başlayacak.

Pazartesi gününden itibaren yetiştirme metodu kodu yazılmamış yumurtalar satışa sunulamayacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hem marketlerde hem de işletmelerde denetim yapılacak.



Yumurtaya "organik" ya da "serbest gezen tavuk" gibi yetiştirme metodunun damgalanması uygulaması pazartesi gününden itibaren başlayacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, 2014 yılında Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nde yapılan değişiklikle doğrudan insan tüketimine veya gıda sanayisinin kullanımına sunulan "A sınıfı" yumurtalar için damgalanma şartı getirildi. Bu kapsamda, yumurtaların işletme ve kümes numarası yumurta kabuğuna damgalanmaya başlandı.