Fransa: Gerilimden yana değiliz

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Bizler burada bir çatışma ve karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz" ifadelerini kullandı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasının ardından Fransız Bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Fransa Savunma Bakanı Florence Parly "Rejimin bir kez daha kimyasal saldırı düzenlemesini engellemek için kordineli bir şekilde operasyon düzenlendi. Amerikalı ve İngiliz müttefiklerimizle birlikte düzenledik. Bizler burada bir çatışma ve karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Askeri olarak gerilimin tırmandırılmasından yana değiliz. Yaptıklarımız konusunda Rusya'ya bilgi verdik. Fransa uluslararası koalisyona destek vermeye devam edecek." dedi.