Operasyona Rusya'dan ilk tepki!

Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin "ABD tüm uluslararası kuralları ihlal etti" dedi.

ABD Başkanı Donal Trump, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyona ilişkin Rus Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Aleksandr Şerin açıklamalarda bulundu. Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" dedi.

Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.

ZAKHAROVA: BATILI MÜTTEFİKLER, BARIŞ YAKLAŞIRKEN SALDIRDI

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Batılı müttefiklerin, Suriye'de barış yaklaşırken ülkeye saldırma kararı aldığını söyledi.

Zakharova Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda "Dünyada ahlaklı liderlik yaptıkarını ve müstesna olduklarını düşünenler. Şu anda, tam barış içinde bir gelecek şansı kazanmışken Suriye'nin başkentini bombalamak için gerçekten müstesna olmalısınız" dedi.

"SENARYO UYGULANIYOR"

Twitter'da bir açıklama yayımlayan Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoli Antonov Batılı güçleri "önceden yazılmış bir senaryoyu uygulamakla" suçladı.

Antonov, "Yine tehdit ediliyoruz. Bu adımların sonuçsuz olmayacağı uyarısı yapmıştık." diye de ekledi.

Büyükelçi ABD Başkanı Donald Trump'ı televizyondaki açıklamasında Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e hakaret etmekle suçladı ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Antonov "Dünyanın en büyük kimyasal silah envanterine sahip ülkesi ABD'nin başka ülkeleri suçlamaya hakkı yoktur" diye de ekledi.



RUSYA'NIN ABD BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği’nden Suriye'ye yönelik başlatılan operasyona ilişkin yapılan açıklamada “Tehdit ediliyoruz. Bu tip hareketlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyarmıştık. Sonuçların bütün sorumluluğu Washington, Londra ve Paris’te.” ifadeleri kullanıldı

Rusya: Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerimiz hedef alınmadı

Rusya Savunma Bakanlığı, füze saldırılarında Rusya'nın Suriye'deki hava ve deniz üslerinin hedef alınmadığını açıkladı.

RIA Novosti Haber Ajansı'nın yayımladığı açıklamada "ABD ve müttefiklerinin gönderdiği güdümlü füzelerden hiçbiri Tartus ve Hmeymim'deki tesisleri koruyan Rus hava savunma sistemlerinin sorumluluk alanına girmedi" denildi.