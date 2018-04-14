ABD, Fransa ve İngiltere Suriye'yi vurdu

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı basın açıklamasında İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik operasyonun başlatıldığını duyurdu.

Operasyon kapsamında Şam, Hama, Humus, Dera ve Süveyda hedef alındı. ABD, operasyonda İran destekli güçlerin de hedef alındığını duyurdu.

Pentagon'dan yapılan son açıklamaya göre operasyonun ilk adımı tamamlandı.

Suriye'nin Doğu Guta kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre içinde ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanılmasına ilişkin Suriye'nin vurulması emrini verdiğini açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada İngiltere ve Fransa ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda Suriye kimyasal silah kullanımını durdurana kadar müdahalede bulunacaklarını söyledi. Ayrıca Suriye'ye destek veren Rusya ve İran'a da uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

Trump sözlerini "Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun." diyerek bitirdi.

Trump, İran ve Rusya'ya yönelik "Bugün suçlu Esed rejimine en çok ekipman, finans sağlayan ve destek veren iki yönetime de bir mesajım var: İran ve Rusya'ya. Ne tür bir millet, masum kadın, çocuk ve erkekleri kitlesel olarak katleden bir suçluyla bağlantılı olmak ister ki? Toplumlar, dostluklarını sürdürdükleri ülkelerle değerlendirilir. Hiçbir devlet vahşi diktatörleri destekleyerek uzun süre devam edemez" dedi.