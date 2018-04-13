BMGK'da yüksek gerilim: Her şey kontrolden çıktı!

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, tüm üye devletleri bu tehlikeli durumlarda sorumlu davranmaya çağırarak “Bu tam olarak bugün karşı karşıya olduğumuz risktir - her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimizdir” dedi.

Hürriyet- BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya katılan BM Genel Sekreteri Guterres, “Orta Doğu'daki kaosun uluslararası barış ve ve güvenliği tehdit ettiği” uyarısında bulundu.

Güvenlik Konseyi’nin Suriye'de kimyasal silah kullanımının sorumlularının araştırılmasına yönelik bir mekanizma üzerinde anlaşamaması üzerine derin hayal kırıklığını anlatan BM Genel Sekreteri, Antonio Guterres,

Kimyasal silahların kullanımı için hesap verebilirliğin sağlanması, sadece saldırıların kurbanları için değil, kendileri için de sorumluluk olduğunu belirterek, “Her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimiz” diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın isteğiyle gerçekleşen toplantısında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres; Suriye’de bir hesap verebilirlik mekanizmasının oluşturulmasında uzlaşmaya varamamanın tam bir askeri tırmanışa yol açarak barışı tehdit ettiğini söyledi.

Gurerres, daha önce de mevcut çıkmazın riskleri konusundaki derin kaygılarımı yinelediğini ve kontrolden çıkan durumdan kaçınmanın gerekliliğini vurguladığını hatırlattı.

Kimyasal silahlara karşı hesap verebilirlik eksikliği ve ceza empoze edilememesinin, bu silahların kullanımını ve uluslararası silahsızlanma ve yayılma karşıtı mimariyi bir bütün olarak yasaklayan normu zayıflattığını da belirten Guterres, tüm üye devletleri bu tehlikeli durumlarda sorumlu davranmaya çağırarak “ Bu tam olarak bugün karşı karşıya olduğumuz risktir - her şey kontrolden çıktı. Bunu durdurmak bizim ortak görevimizdir.” diye konuştu

RUSYA: DERHAL GÖZDEN GEÇİRİN

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye olası askeri müdahaleye ilişkin, “Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Nebenzia, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısının “uydurma” olduğunu savunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de sadece rejimi devirmekle ilgilendiğini söyledi.

Nebenzia, “Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD UZLAŞIYI İŞARET ETTİ

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, “Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.” dedi.

Haley, Rusya'yı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehdidi görmezden gelmekle suçlayarak, kimyasal silah kullanımının uluslararası hukukun en bariz ihlali olduğunu söyledi.