Sputnik'in haberine göre, İngiliz ordusundan 2012'de emekli olan İngiliz komutan Jonathan Shaw, Sky News'te Sam Washington'ın sunduğu programa canlı bağlanarak Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarını yorumladı. Tümgeneral Shaw, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları hakkında, "Tartışmada gözden kaçırılan şey, Suriye'yi şu anda ve Doğu Guta'da kimyasal saldırı gerçekleştirmeye iten motivasyonun ne olabileceğidir. Tam da Suriyeliler zafer kazanırken" yorumunu yaptı. Programın sunucusu Sam Washington, Tümgeneral Shaw'un yorumunun ardından tedirgin bir tavırla İngiliz askerin sözünü kesti ve programa başka bir bağlantıyla devam etmeye başladı.
13 Nisan 2018 21:18
'Esad niye saldırsın ki' diyen komutan yayından alındı
İngiltere'de Emekli Tümgeneral Jonathan Shaw, Sky News'ta katıldığı programda "Esad'ın kimyasal saldırı yapmasının amacını" sorgulayınca program sunucusu bağlantıyı kesti.
Çok Okunanlar
-
O Türk filmi Almanya'da yasaklandı mı?
-
'Esad niye saldırsın ki' diyen komutan yayından alındı
-
Eski FBI başkanından Trump’a ilginç benzetme
-
Hakan Atilla davasında flaş gelişme!
-
Yunanistan kararını verdi: Biz yokuz!
-
Yunanistan'da 3 günlük yas ilan edildi
-
BM Güvenlik konseyi Rusya'nın çağrısıyla toplandı
-
Rusya'dan çok sert açıklama!
-
UNICEF'in çarpıcı Boko Haram raporu
-
Yıkımı durdurmak için bebeğini çatıdan attı