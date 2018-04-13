Eski FBI başkanından Trump’a ilginç benzetme

Donald Trump tarafından 9 Mayıs 2017’de apar topar görevden alınan ve “delinin teki” diye yaftalanan FBI eski başkanı James B. Comey, Trump’la ilgili anı ve izlenimlerini anlattığı bir kitap yayımlamaya hazırlanıyor. New York Times gazetesi bugün, yakında piyasaya çıkacak kitapla ilgili bir incelemeye yer verdi.

Görevden alındıktan sonra Trump’ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı durdurmasını istediğini açıklayan Comey, Başkan’ın kendisinden “sadakat beklediğini” ifade ettiğini öne sürmüştü. Kitabına bu nedenle “Daha Yüksek Sadakat” (A Higher Loyalty) başlığını koyan Comey, “Bu Başkan ahlaksız; doğruluktan ve kurumsal değerlerden kopmuş biri. Liderliği etkileşimsel, egosuna bağlı ve kişisel sadakatle ilişkili” diye yazdı.

MAFYA BABASI BENZETMESİ

New York Times, geçmişte savcı olarak görev yapan ve Gambino ailesinin çökertilmesinde de rolü bulunan Comey’nin, kitabında Trump’la mafya babaları arasında sık sık analoji kurduğunu aktardı.

Ocak ayında Trump Kuleleri'ne yaptığı bir ziyaretin kendisine New York’ta savcılık yaparken mafyanın sosyal kulüplerine yaptığı ziyaretleri anımsattığını yazan Comey, sahtekarlığın, kabadayılığın, mahalle baskısının ve cemaatçi düşüncenin Atlantik’in her iki yakasında da organize suç şebekelerinin temel bir özelliği olduğunu ve tüm bu özelliklerin Trump ve çevresindekiler tarafından da taşındığını savundu. Comey ayrıca Trump’ın kendisinden “sadakat” talebinde bulunmasını Cosa Nostra usullerine benzetti.