UNICEF'in çarpıcı Boko Haram raporu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram 2013 yılından bu yana binin üzerinde çocuk kaçırdı.

'BATILI EĞİTİM HARAM'

UNICEF Nijerya şubesi, örgütün sık sık okullara saldırılar düzenlemeye devam ettiğine dikkat çekerek bu saldırıları kınadı. Nijerya'nın kuzeydoğusunda faaliyet gösteren ve "Batılı eğitimin günah" olduğunu savunan Boko Haram, UNICEF verilerine göre çocuk kaçırmanın yanı sıra 2009 yılından bu yana 2 bin 295 öğretmeni öldürdü ve bin 400'ün üzerinde okulu yıktı.

YÜZDEN FAZLA ÖĞRENCİ HALA ESİR

Ülkenin kuzeydoğusundaki Chibok'ta 2014 yılında bir okuldan kaçırılan 276 kız çocuğunun bazıları örgütün elinden kaçmayı başardı, bir kısmı ise tutuklu Boko Haram üyeleri karşılığı takas edilmişti. Ancak hala yüzün üzerinde Chiboklu kızın örgütün elinde rehin tutulduğu tahmin ediliyor.

20 BİN KİŞİ ÖLDÜ, 2 MİLYON 600 BİN KİŞİ GÖÇ ETTİ

Son olarak Şubat ayında örgüt bir kez daha okul saldırısı düzenleyerek Dapchi kentinde yüzün üzerinde kız çocuğu kaçırdı. Nijerya yönetiminin örgütle yaptığı pazarlıklar sonucu kızların büyük çoğunluğu yeniden ailelerine geri dönebildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda şeriat devleti kurmayı hedefleyen Boko Haram örgütüyle Nijerya ordusu arasındaki çatışmalarda 2009 yılından bu yana yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 2 milyon 600 bin kişinin yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.