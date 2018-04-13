Yıkımı durdurmak için bebeğini çatıdan attı

Güney Afrika'da evinin yıkım kararını protesto eden bir adam, bebeğiyle birlikte çatıya çıktı. Polisleri bebeğini çatıdan atmakla tehdit eden adam herkesin bakışları arasında bebeği boşluğa bıraktı.

Güney Afrika’nın Port Elizabeth şehrindeki Kwadwesi bölgesinde evlerinin kaçak olduğu gerekçesiyle yıkılacağını öğrenen ev sahipleri ayaklandı.

Ev sahiplerinden biri yıkımı durdurmak için bebeğiyle beraber çatıya çıktı. Yıkım kararının iptal edilmesini isteyen adam, olay yerine gelen polislere aksi halde kızını çatıdan atacağını söyledi.

Polis ekipleri uzun süre adamı ikna etmeye çalışırken, çevredekilerin ise ‘at, at, at’ diye tezahürat yaptıkları görüldü. Polislerden biri adama müdahale etmek için çatıya çıkarken, 38 yaşındaki baba bebeği çatıdan attı.

Aşağıdaki polislerin yakaladığı bebek şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, baba ise gözaltına alındı.