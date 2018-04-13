Eski Başbakan Navaz Şerif'e kötü haber

Anayasa Mahkemesinin 5 yargıcı, Anayasa'nın 62. maddesi uyarınca Şerif'in ömür boyu siyasetten ve kamu görevlerinden men edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Tahrik-i İnsaf Partisi lideri Cihangir Tarin'in de ömür boyu siyasetten men edilmesini kararlaştırdı.

AİLE ÜYELERİNİ ADI KARIŞTI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Anayasa Mahkemesi, 28 Temmuz 2017'de Panama belgeleriyle ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına aile üyelerinden bazılarının adı karıştığı gerekçesiyle Şerif'in başbakanlık görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, Şerif'in adı geçen aile üyeleri hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan Ortak Soruşturma Komisyonu tarafından toplanan belgelerin Yolsuzluk Mahkemesine gönderilmesine de hükmetmişti. Şerif'in yanı sıra damadı Muhammed Safdar ve kızı Meryem Navaz Şerif hakkında da Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde dava açılmıştı.

NAVAZ ŞERİF KİMDİR?

Navaz Şerif, 25 Aralık 1949 tarihinde Pakistan- Lahor'da dünyaya geldi. Daha önce iki kere Pakistan başbakanı seçilen Şerif, başbakanlığının ilk dönemini 1 Kasım 1990-18 Temmuz 1993 tarihleri arasında, ikinci dönemini ise 17 Şubat 1997 ile 12 Ekim 1999 tarihleri arasında yapmıştır. Son başbakanlık dönemini ise 5 Haziran 2013 - 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapmıştır. Navaz'ın siyasi partisi, Navaz Grubu- Pakistan Müslüman Birliği'dir.

Navaz Şerif'in uluslararası arenada tanınmasını sağlayan olay, 1998 senesinde Hindistan'ın nükleer testlerine tepki olarak gerçekleştirdiği nükleer denemeler, Kargil Savaşı sırasında Hindistan'a karşı tutumu ve Pervez Müşerref tarafından yapılan darbeyle zamanından önce başbakanlıktan düşürülüşüdür. 28 Temmuz 2017 tarihinde Pakistan Anayasa Mahkemesi tarafından Panama Belgeleri nedeniyle yapılan yolsuzluk suçlamaları gerekçe gösterilerek görevinden alınmıştır.