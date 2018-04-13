ABD medyasından flaş Esad iddiası

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye operasyon düzenleme ihtimaliyle ilgili görüşmeler sürerken, ABD medyası Esad'ın yeriyle ile ilgili iddiada bulundu

DHA - ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye'ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Rus askerleri eşliğinde Şam'daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya'nın Lazkiye'nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü'ne sığındığı öne sürüldü.

Esad'ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi.

Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıylarında, Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.