Trump'ın yeni bakanına Türkiye sorusu

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Dışişleri Komisyonu’nun karşısına çıkan Pompeo, Demokrat Bob Menendez’in Ankara’daki Suriye zirvesinde çekilen Erdoğan-Putin-Ruhani fotoğrafını göstererek sorduğu “Bana bu fotoğraftaki sorunu söyler misiniz. Bu üç lider Suriye’de ne olacağını konuşuyor ve ABD orada bile değil. Bunun müttefikimiz İsrail açısından sonuçları nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sorunuzdaki önermeye büyük ölçüde katılıyorum. Bir dizi sorunun çözümü için kuvvetli bir diplomatik çaba içinde olmalıyız. Onlar Suriye’yi nasıl paylaşacaklarını konuşmak amacıyla oradaydılar. Bu nedenle de Amerikalılar da tartışmanın parçası olmalı.”

Pompeo, Zeytin Dalı harekâtına ilişkin ise “Türkiye’nin Afrin’e girişi zaten çok zor olan durumda tekerleğe başka bir çomak daha sokmuş oldu” dedi.