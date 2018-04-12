ABD basınından Suriye iddiası: Kanıtlar bulundu!

Dünya nefesini tutmuş ABD ve Rusya arasındaki Suriye krizini takip ederken ABD medyasından önemli bir son dakika haberi geldi.

MSNBC kanalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair ABD'nin elinde test sonuçları olduğunu iddia etti.

ABD'li yetkililer, Suriye'de kimyasal saldırının gerçekleştirildiği Duma'daki kurbanlarından elde edilen kan ve idrar tahlilerin, kimyasal silah izine rastlandığını ve rejimin kimyasal silah kullandığından "oldukça emin" olduklarını bildirdiler. Amerikan haber kanalı NBC'nin haberine göre ABD'nin, aralarında askeri havaalanı kimyasal üretim tesisi ve istihbarat merkezlerinin olduğu 8 hedefi vurmayı düşünüyor.