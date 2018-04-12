İran uyardı: İsrail'i yok edebiliriz!

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri'ndeki bir temsilcisi, 'İran'ın İsrail'i yok edebileceği' konusunda uyardı.

Hamaney'in temsilcilerinden Ali Şirazi, İsrail'in Suriye'ye yönelik politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın Tel Aviv'i yok edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Fars Haber Ajansı'na konuşan Şirazi, "İsrail, kalleş varlığını sürdürmek istiyorsa, aptalca hareketlerden kaçınmalı. İran'a bu konuda gerekçe verirlerse, Tel Aviv ve Hayfa yok olacaktır. İran, İsrail'i yok edebilir" ifadelerini kullandı.