Rusya'dan Akdeniz'i hareketlendiren gemilerle ilgili açıklama

Rus yayın kuruluşu Sputnik'te yer alan habere göre, "Image Satellite Internacional" Facebook’ta Rus savaş gemilerinin Tartus limanından ayrıldığının görüldüğü uygu görüntülerini yayınladı.

Rus InterFax ajansına konuşan bir Rusya milletvekili gemilerin limanı terkettiğini doğruladı. Rus vekil gemilerin kendi güvenlikleri için limanı terkettiklerini belirtti.

Açıklamada, üste olmayan gemilerin olası saldırılar için denize konuşlandırılmış olabileceği ve üste yalnızca bir "Kilo" sınıfı denizaltının kaldığı aktarıldı.

11 Nisan tarihli görüntülerden birinde de limanda 7 gemi, Graçonok tipi 2 sabotaj engelleyici sürat gemisi, 2 dizel denizaltı olduğu, ancak bunlardan yalnızca bir denizaltının kaldığı anlaşılıyor.

Rus haber ajansına konuşan bir Rusya milletvekili olayı doğruladı.