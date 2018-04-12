12 Nisan 2018 13:40

Trump'tan yeni tweet

Trump'tan yeni tweet
ABD Başkanı Donald Trump, tweet ile yeniden soru işaretleri yarattı
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Trump, dün attığı tweet'te kullandığı 'Bizi bekle Rusya, füzelerimiz geliyor' ifadesine açıklama getirerek ABD'nin Suriye'ye ne zaman saldıracağını söylemediğini ifade etti.

Trump, Suriye'ye yönelik planlanan füze saldırısının çok yakın zamanda ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda meydana gelebileceğini açıkladı.

 

 

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