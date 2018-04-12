Trump'tan yeni tweet

Trump, dün attığı tweet'te kullandığı 'Bizi bekle Rusya, füzelerimiz geliyor' ifadesine açıklama getirerek ABD'nin Suriye'ye ne zaman saldıracağını söylemediğini ifade etti.

Trump, Suriye'ye yönelik planlanan füze saldırısının çok yakın zamanda ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda meydana gelebileceğini açıkladı.