Trump'tan yeni tweet

Trump, dün attığı tweet'te kullandığı 'Bizi bekle Rusya, füzelerimiz geliyor' ifadesine açıklama getirerek ABD'nin Suriye'ye ne zaman saldıracağını söylemediğini ifade etti.

Trump, Suriye'ye yönelik planlanan füze saldırısının çok yakın zamanda ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda meydana gelebileceğini açıkladı.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”