Yunanistan Savunma Bakanı: "Ege'de düşen jetin pilotu hayatını kaybetti."

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Midilli Adası yakınlarında Yunanistan'a ait Mirage 2000 tipi bir jet düştü. Pilot hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yunan medyasına göre uçak saat 12.50 sıralarında düştü.

Ege'de İskiri adası yakınlarında Miraga 2000-5 tipi bir Yunan savaş jeti düştü.

Yunan basınında yer alan haberlerde, pilotun kayıp olduğu ve arama, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Uçağın düşme nedeni ise henüz bilinmiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, uçağın Ege'de Türk uçaklarını 'püskürtme operasyonuna' katılan iki jetten biri olduğu ve dönüş yolunda, TSİ 12.15 sularında düştü. Yunan basını, uçağın Yunan hava sahasına giren Türk uçaklarıyla it dalaşına girdikten sonra düştüğünü iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, olay sırasında bölgede Türk uçağı olmadığını bildirdi.