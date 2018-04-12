BM'den Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini Suriye'deki durumun kontrolden çıkmasından kaçınmaları konusunda uyardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyükelçilerine, "şu anki çıkmazın riskleri konusundaki derin endişelerini" ve "durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi ihtiyacını" ilettiğini kaydetti.

Genel Sekreter, "Unutmamalıyız ki, en nihayetinde, çabalarımız Suriye halkının çektiği korkunç acıyı sonlandırma üzerine olmalı" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi, ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa.

Suriye'nin Doğu Guta bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından, ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye askeri müdahalesi gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hâl aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.