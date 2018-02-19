Oxfam'ın ardından bir yardım kuruluşunda daha skandal

İngiliz Oxfam’dan sonra adı ‘yardım karşılığı seks’ skandalına karışan ikinci yardım kuruluşu ABD’li World Vision oldu. World Vision çalışanlarının, yardıma gittikleri Haitili depremzedelere cinsel ilişki karşılığı gıda dağıttığı ortaya çıktı.

Haiti’deki skandallar zinciri

ABD merkezli World Vision adlı hayır kuruluşunun bazı çalışanlarının, Haiti’de 2010 yılındaki depremin ardından bir skandala karıştıkları, para ve yiyecek sağlama karşılığında yardıma gittikleri depremzedelerle cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.

Hürriyet’in haberine göre; kuruluşun ABD’deki merkezi de, skandalı doğruladı. Şimdiye dek saygın bir yardım kuruluşu olarak bilinen derneğin geçen yılki elçisi, İngiliz Prens Harry’nin nişanlısı, oyuncu Meghan Markle idi.



Oxfam skandalı da patlak vermişti

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam çalışanlarının yardım için gittikleri Çad ve Haiti'de seks partileri düzenlediğinin ortaya çıkması ülkede büyük bir tartışma yaratmıştı.

İngiliz The Observer gazetesinde yer alan haberde 2006 yılında Çad'da Oxfam ekibinin kaldığı eve seks işçilerinin davet edildiği öne sürülmüştü. Haberde, yönetici pozisyonundaki bir Oxfam çalışanının olay nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.

Bir başka İngiliz gazetesi The Times'da yer alan haberde ise Haiti'de 2010 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra depremzedelere yardım için bölgeye giden Oxfam ekibinin benzer bir skandala imza attığı öne sürülmüştü. Gazetenin Oxfam tarafından oluşturulan 2011 yılına ait örgüt içi bir inceleme raporuna dayandırdığı habere göre, çalışanlar Oxfam tarafından kendilerine tahsis edilen bir villada seks işçileriyle partiler düzenledi.

Skandaşın ardından Oxfam'ın genel müdür yardımcısı Penny Lawrence istifa etmişti.