Rusya yasak bölge ilan etti

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) Suriye’ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla Doğu Akdeniz’de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yaptı.

Hürriyet- Brüksel merkezli Eurocontrol, dün 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirdi. Rusya tarafından yayınlanan (NOTAM) uyarı mesajında ise Doğu Akdeniz sularında Rusya donanmasına ait gemilerin tatbikat yapacağı için yabancı gemi girişinin yasaklandığı belirtildi. Uluslararası kurallara göre Rusya tarafından yayınlanan uyarı mesajında tatbikatların kademeli olarak yapılacağı da belirtildi. Buna göre Doğu Akdeniz sularına giriş yasağı 11-12, 17-19, 25-26 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Rusya şu anda Doğu Akdeniz sularında 15 savaş ve destek gemisi bulunduruyor. Bunların arasında “Kalibr”, seyir füzeleriyle donatılmış “Amiral Essen” ve “Amiral Girgoreviç” fırkateynleri yer alıyor. Bölgede ayrıca iki dizel denizaltı da bulunuyor.