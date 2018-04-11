O ülkede insanları ölmeden tabuta koyuyorlar

Tayland'da açılan bir kafe, müşterilerine sunduğu hizmetle bu kadarı da olmaz dedirtti!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta açılan bir kafe, tasarımı ve müşterilerine sunduğu hizmetle akıllara durgunluk veriyor. Kafenin kapısından içeri giren müşterileri bir iskelet karşılıyor. Kafenin dört bir yanı da kafatasları ile dolu! Ölüm temasının hakim olduğu kafedeki en dikkat çekici detay da mekanın içinde tabutların bulunması.

Kafenin konseptine göre müşteriler sipariş verdikten sonra tabutların içine giriyor ve kafe çalışanları tabutun kapağını kapatıyor. Tabutta birkaç dakika zaman geçiren müşterilere indirim yapılıyor. Müşteriler tabutun içinde ise ölüm ve yaşam üzerine düşünüyor ve hayattaki amaçlarını sorguluyorlar.