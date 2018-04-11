Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların yansımalarından korumaktır." dedi.
11 Nisan 2018 22:13
Lübnan: ABD Suriye'yi vurursa...
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda Lübnan'ın bundan uzak duracağını belirtti.
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