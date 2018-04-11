11 Nisan 2018 22:13

Lübnan: ABD Suriye'yi vurursa...

Lübnan: ABD Suriye'yi vurursa...
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ABD'nin Suriye'yi vurması durumunda Lübnan'ın bundan uzak duracağını belirtti.
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Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında Hariri, "ABD'nin Suriye'ye muhtemel saldırısı konusundaki duruşumuz açıktır. ABD Suriye'yi vurursa Lübnan bundan uzak durur. Görevimiz Lübnan'ı bölgede olanların yansımalarından korumaktır." dedi.

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