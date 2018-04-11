Putin'den İsrail'e Suriye uyarısı

Görüşmede Putin'in Netanyahu'ya Suriye uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, pazar günü Suriye'nin Humus bölgesinde hava üssü vuran İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Putin, Netanyahu'ya Suriye'nin egemenliğine saygı göstermenin önemini hatırlattı.

Putin, İsrail liderine 'Suriye'deki durumu daha da istikrarsızlaştıracak ve Suriye'nin güvenliğine tehdit oluşturacak her türlü eylemden kaçınılması' çağrısı yaptı.

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarının ardından ABD ve Rusya arasındaki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Suriye'ye saldırı olasılığı ise gerginliği tırmandırıyor.

ABD Başkanı Trump'ın "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek. Hepsi yeni ve akıllı füzeler" sözlerinin ardından, Rusya, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" yanıtını vermişti. Devam tweetlerinde tonunu yumuşatan Trump, "Silah yarışını durduralım?" ifadelerini kullandı, Moskova ise " "Muhteşem fikir, ABD’nin kimyasal silahlarıyla başlayalım!" yanıtını verdi.