Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta’daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı” denildi.
11 Nisan 2018 20:19
Suriye'de Rus gazetecilere silahlı saldırı!
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki çekimlerin ardından Şam'a dönen Rus gazetecilerin yolda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
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