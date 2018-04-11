11 Nisan 2018 20:19

Suriye'de Rus gazetecilere silahlı saldırı!

Suriye'de Rus gazetecilere silahlı saldırı!
Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki çekimlerin ardından Şam'a dönen Rus gazetecilerin yolda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirtti.
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta’daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı” denildi.

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