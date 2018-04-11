ABD Savunma Bakanı'ndan flaş Esad açıklaması

ABD Savunma Bakanı'ndan Donald Trump'ın füze tehdidi hakkında açıklama yaptı..

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ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik füze tehdidi hakkında açıklama yaptı.



Mattis açıklamasında, "Başkanın karar vermesi durumunda, Amerikan ordusu Suriye'ye operasyon düzenleme konusunda operasyona hazır." dedi.

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"ESAD'I KESİN SUÇLAYACAK KANIT YOK"



Öte yandan Mattis, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili olarak da "Esad'ı kesin suçlayacak kanıt yok, incelemeler sürüyor" dedi.



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