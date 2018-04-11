Trump'ın tehdidi sonrası Suriye ordusunda hareketlilik

Suriye ordusu havalimanları ve askeri üsleri boşaltıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri sonrası Suriye ordusunun havalimanları ve askeri üsleri boşalttığı iddia edildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan, ABD Başkanı Trump’ın açıklamasına yanıt geldi. Trump’ın ‘Hazır ol Rusya, füzeler geliyor” şeklinde ifadelerini, “Suriye’ye saldırmak için bahane” olarak niteleyen açıklamada “ABD cephesinden gelen bu düşüncesizce açıklamalara şaşırmıyoruz” denildi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad rejiminin başlıca havaalanları ve askeri üsleri olası ABD saldırısı nedeniyle boşalttığını aktardı.