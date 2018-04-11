ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tehdit ettiği tweet'lerine Pentagon'dan, "Trump'ın tweet'lerini bize değil Beyaz Saray'a sorun" açıklaması geldi.
11 Nisan 2018 15:56
Pentagon: Tweetleri bize değil ona sorun
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tehdit eden tweetleri hakkında Pentagon'dan açıklama geldi.
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