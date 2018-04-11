Pentagon: Tweetleri bize değil ona sorun

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tehdit eden tweetleri hakkında Pentagon'dan açıklama geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'yı tehdit ettiği tweet'lerine Pentagon'dan, "Trump'ın tweet'lerini bize değil Beyaz Saray'a sorun" açıklaması geldi.

Donald Trump'tan Rusya'ya tehdit: Hazır ol Rusya