11 Nisan 2018 14:33

Rusya'dan Donald Trump'a jet füze yanıtı

Rusya'dan Donald Trump'a jet füze yanıtı
Trump'ın "Hazır ol, füzelerimiz geliyor" açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi: "Akıllı füzeler meşru hükümetlere değil, teröristlere doğru fırlatılmalı."
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Siyamend Kaçmaz / Moskova, (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın bahsettiği ABD’nin akıllı füzelerinin Suriye’de kimyasal silah kullanılmasının tüm kanıtlarını yok edebileceğini bildirdi.

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Zaharova sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Akıllı füzelerin yıllardır kendi topraklarında uluslararası terörizmle mücadele eden yasal hükümete karşı değil teröristlere doğru uçması gerek” dedi.

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Zaharova şu şekilde devam etti:

“Kimyasal Silah Yasaklanması Örgütü uzmanları, şimdi akıllı füzelerin kimyasal silah saldırısının tüm kanıtlarını yok edeceğini söylemedi mi? Ya da amaç uluslararası uzmanların kanıt olarak hiçbir şey bulamaması için akıllı füzelerle provokasyonun kanıtlarını hızlıca yok etmek mi?”

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