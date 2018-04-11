Rusya'dan ABD'ye çok sert yanıt

Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili değerlendirmesine katılınmadığı belirtildi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından Batılı ülkelerden gelen tepkilerle tansiyon yükselirken, Kremlin'den bir 'uyarı' açıklaması geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada tüm tarafların zaten kırılgan olan durumu istikrarsızlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kremlin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki durum ile ilgili değerlendirmesine katılmadığı belirtildi.

Suriye hükümetinin kimyasal saldırı düzenlediğine yönelik iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Kremlin'in konuyla ilgili tarafsız bir araştırma istediği ifade edildi.