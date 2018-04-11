11 Nisan 2018 11:22

100 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü...

100 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü...
Son dakika bilgisine göre; Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü.Uçakta en az 100 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
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Vatan'da yer alan habere göre, Cezayir'de askeri bir uçak yere çakıldı. 

Ayrıntılar geliyor... 

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