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11 Nisan 2018 11:22
100 kişiyi taşıyan uçak düştü! Çok sayıda ölü...
Son dakika bilgisine göre; Cezayir'in Bufarik bölgesinde askeri uçak düştü.Uçakta en az 100 kişinin bulunduğu belirtiliyor.
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Vatan'da yer alan habere göre, Cezayir'de askeri bir uçak yere çakıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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