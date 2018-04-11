ABD Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor

ABD donanması yaptığı açıklamayla Harry Truman Uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunu Akdeniz'e yollayacağını bildirdi.

ABD Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, “USS Harry Truman” uçak gemisi ile beraberindeki 7 savaş gemisinin bugün Norfolk limanından demir alacağı ve ABD’nin 5 ile 6’ncı filo bölgelerinde görev yapmak üzere yola çıkacağı ifade edildi.

USS Harry Truman uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü “USS Normandy”, güdümlü füze destroyerleri “USS Arleigh Burke”, “USS Bulkeley”, “USS Forrest Sherman” ve “USS Farragut”un eşlik edeceği; “USS Jason Dunham” ve “USS The Sullivans” destroyerlerinin de daha sonra filoya dahil olacağı belirtildi.

“Denizde güvenlik operasyonları gerçekleştirmek ve müttefiklerle birlikte güvenlik yönünde işbirliği tesis etmek” ve “Ortadoğu ve Avrupa’da krizlere yanıt üretme, güvenlik işbirliğini uygulama ve donanmanın varlığını güçlendirmek” olarak ifade edilen misyonla yola çıkacak geminin 10 aydır bakım sürecinin ardından ilk uzun mesafe yolculuğuna çıkacağı belirtildi.

Alman Fırkateyni FGS Hessen’in de daha sonra gruba katılacağının kaydedildiği açıklamada, toplam 6 bin 500 personelin görev yapacağı ifade edildi.