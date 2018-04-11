Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısı yaptı.

EASA'dan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar uyarılarak, "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" bildirildi.

Uçaklar, söz konusu ihtimalleri dikkate almaları konusunda uyarıldı.

Suriye'deki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığı iddialarına, başta ABD olmak üzere Batı ülkelerinin saldırı sinyalleri eşlik etmişti. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

Suriye üstünde dikkat çeken görüntü

Suriye’de Duma'ya hafta sonu düzenlediği hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı şüphesinin yol açtığı gerilimin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale sinyalinin ardından İnterfax haber ajansı sivil uçaklardan Suriye hava sahasını kullanmamaları istendi.

Suriye hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığı iddiasının ardından flightradar24.com sitesinde dikkat çeken bir görüntü oluştu.