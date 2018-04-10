ABD: Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz

"Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz." diyen Nauert, "Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız." diye konuştu. Nauert, "ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var." dedi.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre Doğu Guta’da kimyasal saldırı şüphesinin ardından gerilim tırmandı. Suriye hava üssü bombalandı. Şam ve Moskova, İsrail’i suçladı. ABD Başkanı Donald Trump Suriye ile ilgili olarak, "Askeri yetkililerle görüşüyorum. Muhtemelen gün bitmeden bir karar vereceğim" demişti.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nauert, şöyle konuştu:

Başkan Trump, İngiltere Başbakanı May ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Bakan Yardımcısı Sullivan iki kez İngiliz Dışişleri Bakanı Boris Johson ile görüştü. Koordineli bir tepki üzerinde çalışıyoruz.

Kimyasal Silahları Önleme Örgütü bölgeye gitti. Kimyasal silahların tespiti konusunda altın standarda sahipler. Dolayısıyla mutlaka onların elde ettikleri bulgulara bakacağız.

Ancak öte yandan ABD’nin bu konuda kendi mekanizmaları ve istihbarat çalışmaları da var.

Beyaz Saray’ın açıklayacağı kararın önüne geçmek istemem.