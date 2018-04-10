10 Nisan 2018 22:27

Trump'ın ardından dikkat çeken hamle

Trump'ın ardından dikkat çeken hamle
ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra Savunma Bakanı Jim Mattis’in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi.

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