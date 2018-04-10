ABD basınında çarpıcı Rusya iddiası!

ABD merkezli NBC News'in haberine göre, Rusya'ya bağlı güçler birkaç hafta önce ABD'ye ait İHA'lara jammer yardımıyla sinyal gitmesini engellemeye başladı.

NBC News'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bu hamlesinin nedeninin, son haftalarda Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların artması ve ABD'nin buna karşılık vereceği endişesi olduğu öne sürüldü.

Haberde, Rusya'nın bu yolla ABD'nin Suriye'deki birçok askeri operasyonunu engellediği bilgisine yer verildi.

Pentagon sözcüsü, askeri operasyonların güvenliği nedeniyle jammerların insansız hava araçlarının düşmesine neden olup olmadığıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.