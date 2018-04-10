Milletvekilinden 'okullarda zorunlu dini tören' talebi

Milletvekilinin "okullarda zorunlu dini tören" önerisine eğitim birliği temsilcisi "Duyduğum en saçma şey" yanıtını verdi.

ABD'nin Kansas eyaletinde Cumhuriyetçi kanattan milletvekili Randy Garber, ülkede uzun yıllardır sorun olmayı sürdüren eğitim sisteminin düzeltilebilmesi için okullarda yönetim tarafından "zorunlu ibadet törenleri yapılması gerektiğini" savundu.

Garber, İncil'in de okullara tekrar sokulması talebinde bulunarak "Hristiyanların kutsal kitabına bir şans verilmesini" istedi.

Toplumsal sorunları ve eğitimdeki kötü performansı ibadet eksikliğine bağlayan Garber, öğrencilerin bu nedenle üniversite öncesi bir sınav olan SAT'tan (Scholastic Aptitude Test) düşük puanlar aldıklarını ileri sürdü.

'DUYDUĞUM EN SAÇMA ŞEY'

Sputnik'in aktardığına göre, Kansas Ulusal Eğitim Birliği'nden Mark Desetti ise okullarda ibadet etmenin yasak olmadığını, sadece okul yönetimleri tarafından dini tören yürütülmesinin yasaklandığını anımsattı.

"Çocukların ibadet etmelerinin sağlanmasının her şeyi çözeceği fikri duyduğum en saçma şey" ifadelerini kullanan Dessetti, yasaklanmasından önce okullarda düzenlenen ibadet törenlerinin yalnızca bir dini kapsadığının da altını çizdi.